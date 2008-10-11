БЮТ готовится к силовому захвату власти?

В Партии регионов считают, что Блок Юлии Тимошенко готовится к силовому захвату власти в стране.

Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН в комментарии, размещенном на официальном сайте Партии регионов.

«Решение суда по иску БЮТ о приостановлении указа Президента о проведении досрочных парламентских выборов свидетельствует о том, что судебная ветвь власти фактически контролируется представителями БЮТ, а также том, что отдельные суды могут принимать необходимые для БЮТ решения по любым вопросам жизнедеятельности страны», - считает С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, БЮТ сейчас демонстрирует, что они готовы к захвату власти силовым методом с использованием судебных технологий.

Также депутат-«регионал» считает, что подобные действия представителей БЮТ представляют угрозу для общества и еще более дестабилизируют ситуацию в стране.

При этом С.ЛЕВОЧКИН напомнил о том, что Партия регионов не является автором идеи нынешних досрочных парламентских выборов, и так же, как и в 2007 году, выступала против их проведения.

«Но мы готовы принимать в них (досрочных выборах) участие, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса», - подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем С.ЛЕВОЧКИН отметил, что сегодня, когда фактически начался процесс подготовки к проведению выборов, использование силового сценария представителями провластных партий в любом виде является недопустимым.