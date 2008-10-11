СНБО соберется вне очереди под председательством Президента

14:39, 11 октября 2008
Политика
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Ключевые слова: финансы, бюджет, кризис

В понедельник, 13 октября, в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет обсуждаться необходимость усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

 

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