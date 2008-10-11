СНБО соберется вне очереди под председательством Президента
14:39, 11 октября 2008Политика
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Ключевые слова: финансы, бюджет, кризис
В понедельник, 13 октября, в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет обсуждаться необходимость усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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