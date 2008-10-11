Лавринович: Ющенко и Тимошенко взяли страну в заложники и издеваются

Указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва соответствует Конституции Украины.

Об этом сказал первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Я очень редко могу сказать, что Президент может издать указ, который с правовой точки зрения сложно критиковать», - заметил А.ЛАВРИНОВИЧ, - «Виктор Андреевич попирает украинское право очень часто и без всяких сомнений, но когда он издает акты в соответствии с Конституцией, так я об этом говорю».

На реплику народного депутата Украины Валерия ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ), что А.ЛАВРИНОВИЧ, как представитель Партии регионов, принялся быть адвокатом В.ЮЩЕНКО, первый заместитель Председателя ВР ответил: «Я на себя такую миссию не возьму, но закрывать глаза и называть белое черным я также никогда не буду».

Вместе с тем А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «два человека по фамилии ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО взяли в заложники всю страну и издеваются над ней».

По его словам, в Украине проходит постоянный сериал-состязание «кто больше виноват: Президент государства или премьер-министр Украины».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в ситуации, когда нет коалиции и парламент не работает, «беспривязное» правительство будет воевать с Президентом Украины, и это опасность для страны».

«Это уже не просто народ-заложник, а это уже начинаются террористические действия со стороны тех, кто взял в заложники народ», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он убежден, что указ Президента о прекращении полномочий парламента должен быть выполнен.