В РФ пригрозили реакцией на "нападение" на посольство в Киеве – СМИ

Если информация о "нападении" на посольство РФ Киеве подтвердится, "реакция последует незамедлительно", заявил источник российского пропагандистского агентства РИА Новости в МИД РФ.

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"В случае если это подтвердится, то реакция последует незамедлительно", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о "нападении".

Как писал УНИАН, около часу ночи в субботу группа неизвестных людей атаковала российское посольство. Они запустили по зданию петарды и салюты, которые падали с сильным шумом и местами вызывали возгорания.

Как известно, в воскресенье в здании российского посольства, несмотря на запрет, российские дипломаты собираются открыть участки для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Ранее Павел Климкин заявил, что Украина может отозвать делегацию в ПАСЕ в случае признания выборов в Крыму.

Как сообщалось ранее, 8 сентября Рада приняла постановление, в котором призвала парламенты мира не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму.