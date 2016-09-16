У Путина убеждены, что выборы в Госдуму в диппредставительствах РФ в Украине состоятся, их "нельзя запретить"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В самом посольстве, в самих дипломатических учреждениях, конечно, будет голосование организовано, там работают российские граждане», - отметил он.

По словам Пескова, Украина не может запретить голосование на территории дипучреждений. Более того, добавил он, власти Украины обязаны обеспечить безопасность по Венским конвенциям.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

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8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.