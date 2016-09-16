СНБО поручил правительству внести изменения в госбюджет-2016, чтобы увеличить финансирование силовых структур

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по итогам заседания ведомства в пятницу.

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"Кабинету Министров Украины по итогам заседания поручено внести изменения в Закон «О Государственном бюджете на 2016 год» с целью увеличения финансирования Министерства обороны, Генерального управления разведки Минобороны, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и других силовых структур", - подчеркнули в СНБО.

В этой связи сказано, что соответствующий проект закона будет внесен в Верховную Раду Украины в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября состоялось совместное заседание коллегии Минобороны и Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение состояния финансирования оборонного ведомства в текущем году.

Во время доклада министр обороны Степан Полторак подчеркнул, что бюджет на оборону – вопрос, чрезвычайно важный не только для Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Государственным бюджетом Министерству обороны на 2016 год предусмотрено 55,7 млрд грн, что составляет 2,46% ВВП, то есть меньше минимальной потребности, но и этих средств ведомство в этом году не получило.

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По словам министра обороны, из предусмотренных текущий год расходов по специальному фонду в сумме 4,6 млрд грн большую часть - 3,6 млрд грн – составляют средства от конфиската, поступления которых в Минобороны в этом году не состоится.

Кроме того, остаются зарезервированными Министерством финансов 1,9 млрд грн.

«Недополучение этого финансового ресурса не позволяет в полном объеме выполнить государственный оборонный заказ, то есть украинская армия не дополучит из государственных предприятий технику, вооружение и другие материально-технические средства. Таким образом, фактически мы можем получить в 2016 году расходы меньше 2% ВВП», - добавил Полторак.

Также он отметил, что, прежде всего, недостаточно средств на денежное обеспечение, а их необходимо 4,8 млрд грн.

«Таким образом, в этом году нам нужно дополучить для финансирования Вооруженных сил по меньшей мере 7,7 млрд грн», – подытожил Полторак.