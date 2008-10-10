Чорновил заявляет, что Партия регионов работает на Ющенко

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ, который недавно вышел из рядов Партии регионов, заявляет, что на сегодняшний день партия работает на Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал в интервью журналу «Фокус».

«На сегодняшний день Партия регионов работает под Банковую и Президента»,- заявил он.

По словам В.ЧОРНОВИЛА, это связано с тем, что сыграли роль «определённые бизнес-интересы».

«Я почти уверен, что это интересы не АХМЕТОВА. Он человек системного бизнеса, а системный бизнес требует стабильности в стране. Поэтому я бы не обвинял его в произошедшем. Это влияние других групп, которые работают в направлении «РосУкрЭнерго»,- добавил депутат.

Т.ЧОРНОВИЛ сообщил, что в последнее время Р.АХМЕТОВ не финансировал Партию регионов.

Он назвал «полной ерундой» разделение Партии регионов на две группы. «Никакого понятия «группа АХМЕТОВА» не существует. Например, Борис КОЛЕСНИКОВ не входит в группу АХМЕТОВА. Это лидер отдельной группы, не менее мощной, чем группа АХМЕТОВА. Раиса БОГАТЫРЁВА, которую ассоциируют в прессе с АХМЕТОВЫМ, тоже не входит в его группу. Она создала свою сферу влияния», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, в группу Р.АХМЕТОВА входят приблизительно 10 человек: те, кто работал с ним, на чьём включении в список он лично настаивал. Группа Бориса КОЛЕСНИКОВА больше. Однако, отметил Т.ЧОРНОВИЛ, инициатором переговоров с В.ЮЩЕНКО в нынешней ситуации была ещё одна группа в Партии регионов - «РосУкрЭнерго» (компания-транзитёр газа, с которой боролась Юлия ТИМОШЕНКО. – Фокус), это люди, близкие к Дмитрию ФИРТАШУ.

В нее входят экс-министр ТЭК Юрий БОЙКО, народный депутат Сергей ЛЕВОЧКИН и другие, сказал В.ЧОРНОВИЛ, добавив, что С.ЛЕВОЧКИН практически «монополизировал Януковича».

Отвечая на вопрос, какие цели преследует Президент, распуская Верховную Раду, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что отсутствие парламента выгодно В.ЮЩЕНКО. «Сейчас вообще разрабатывается вариант «выборы без выборов», когда полномочия ВР прекращаются, а новый парламент не избирается. Зато создаётся техническое правительство, которое будет уже подконтрольно Президенту»,- сказал он.

По мнению Т.ЧОРНОВИЛА, новым премьер-министром может стать Юрий ЕХАНУРОВ, поскольку речь идет о нейтральном варианте. «Возможно, кто-то от Партии регионов, но сомнительно. Возможно, БОГАТЫРЁВА», - добавил он.

Говоря о том, за что из Партии регионов исключили секретаря СНБО Раису БОГАТИРЕВУ, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что «в тот момент происходил очередной пересмотр взаимоотношений, и кто-то хотел другому показать, кто в доме хозяин».