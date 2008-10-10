Черновецкий: моя скромная личность будет главным фактором победы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверен, что главным фактором победы его блока на досрочных выборах в Верховную Раду станет он сам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, определена ли первая пятерка избирательного списка его блока на внеочередные выборы в парламент.

«Я определяюсь с первой пятеркой. Но думаю, что главным фактором победы будет моя скромная личность и моя фамилия», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщалось, мэр Киева заявил о намерении во главе Блока Черновецкого взять участие во внеочередных выборах в ВР.

Мэр Киева также пообещал в ближайшее время определиться, оставит ли он свою должность для работы в парламенте. «На простого народного депутата я не согласен. На лидера фракции – буду советоваться с киевлянами. И в ближайшее время я вам объявлю свое решение», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 9 октября.