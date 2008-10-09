Балога уже видит, как ГКЧПисты из НУ-НС давятся за места в списке БЮТ

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что такие политические силы, как Народный Рух Украины, Христианско-демократический союз, Европейская партия и «Народная самооборона», которые входят в состав блока “Наша Украина – Народная самооборона”, после объявленной сегодня их позиции не могут считаться такими, что поддерживают курс Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента. Глава СП предполагает, что В.ЮЩЕНКО, вероятно, учтет позицию этих политсил при определении круга своих единомышленников на досрочных выборах в Верховную Раду.

«Никогда не поздно исправить ошибки прошлых лет. Ничто не мешает объединить силы, которые осознанно разделяют и воплощают ценности страны. Такие силы пойдут на выборы под флагом В.ЮЩЕНКО», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он назвал сегодняшние выступления лидеров Народного Руха Украины, Христианско-демократического союза, «Европейской партии», «Народной самообороны» публичным оформлением ГКЧП в блоке «Наша Украина – Народная самооборона». По мнению В.БАЛОГИ, авторы воззваний, прозвучавших в стенах Верховной Рады, показали свою корыстную заинтересованность во вхождении в блок «Наша Украина - Народная самооборона» на прошлых выборах, что гарантировало им парламентское представительство.

«Теперь они рассчитывают на близкие политические дивиденды от сегодняшнего демарша. В то же время при их раздаче неминуемо образуется давка и толкотня, ведь мест в проходной части БЮТ на всех не хватит. Как свидетельствует история, гэкачепистов нигде и никогда не уважают, и их судьба весьма печальна», – заявил глава Секретариата Президента.

По его словам, содержание сегодняшних заявлений этих политсил адресовано не обществу, а премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая уже составляет избирательный список БЮТ. Ведь тезисы о нецелесообразности переизбрания нынешнего состава парламента абсолютно тождественны позиции «бело-сердечных» (БЮТ – УНИАН), которые после ряда измен и политических трансформаций всячески пытались избежать ответственности за свои деяния, считает В.БАЛОГА.

«Сегодня перед телекамерами встали маленькие вожди виртуальных партий, которые уже давно не являются самостоятельными игроками на политической арене страны. Цинизм и одновременно очевидная правда ситуации заключается в том, что эти «лидеры» хорошо осознают свое мизерное значение в украинском политикуме. Всем хорошо известно, что эти партии уже давно не играют самостоятельной роли, а в последнее время выступали довеском к тем, кто сохранял их присутствие и в Раде, и в политике в целом. Очевидно, такое состояние дел отразилось на их поведении, поэтому они с легкостью, без упреков совести изменяют свои убеждения», – сказал глава Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя фракции БЮТ в ВР Андрей ПОРТНОВ заявил, что БЮТ должен включить в проходную часть своего избирательного списка всех депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые подписались за возобновление демократической коалиции в парламенте шестого созыва.

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По словам депутата из фракции НУ-НС Владимира АРЬЕВА, подписи за возобновление коалиции с БЮТ поставили 26 депутатов НУ-НС.

В то же время народные депутаты, представители блока “Наша Украина – Народная самооборона”, которые подписались за возобновление демократической коалиции, утверждают, что пока не ведут никаких переговоров о получении проходных мест в списке БЮТ.

Об этом, в частности, заявили лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК, лидер Христианско-демократического союза Владимир СТРЕТОВИЧ, лидер Партии защитников Отечества Юрий КАРМАЗИН.

Лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК назвал вообще аморальным говорить о каких-либо местах в списках.