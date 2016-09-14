Порошенко начал переговоры с главами МИД Франции и Германии

Встреча началась около 16:40, сообщает ТСН.uа.

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Как отмечается, иностранные министры также намерены пообщаться с премьер-министром Гройсманом и с руководителями парламентских фракций.

Кроме того, запланирована и встреча со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня. О результатах встречи станет известно позже, в 17:30 запланирован брифинг участников переговоров.

Ранее со ссылкой на источник УНИАН сообщал о прибытии в Украину глав МИД Германии и Франции в Украину.