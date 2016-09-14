Министры иностранных дел Германии и Франции прибыли в Украину – источник

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

«Где-то час назад они прибыли в аэропорт «Борисполь», - сказал собеседник агентства.

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Ожидается, что главы МИД Германии и Франции встретятся в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и руководителями парламентских фракций.

Они также проведут встречу с руководством Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оказать поддержку соблюдению режима прекращения огня, введенному с начала учебного года, что позволит вернуть долговременное спокойствие в целом на Донбассе и продолжить процесс политического урегулирования.