Ющенко об Украине, НАТО, кавказской войне и дружбе с Россией

США и Европа хорошо понимают важность присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО с последующим обретением полноправного членства в Альянсе, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью итальянскому телеканалу RAI-3.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, отвечая на вопрос о поддержке со стороны США евроатлантического курса Украины, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что и Америка, и Европа хорошо понимают важность присоединения Украины к ПДЧ с последующим обретением полноправного членства в НАТО.

«У нас существует успешная политика, действительно стратегического значения со США и Евросоюзом», – сказал он, отметив, что и кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий «в равной мере оценивают важность» предоставления Украине ПДЧ с последующим вхождением в Альянс.

Говоря о грузинско-российском конфликте, В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что речь идет не о проблеме отношений России и Грузии. «Это континентальная проблема, и нам нужно серьезно относиться к ее урегулированию. Преданно, откровенно и честно. Убежден, это то, в чем сегодня нуждаются и Россия, и Грузия. Это лучшая практическая помощь в урегулировании данного конфликта», – сказал Президент.

Комментируя украинско-российские отношения, В.ЮЩЕНКО напомнил, что 1 октября был продлен на 10 лет Договор о дружбе и сотрудничестве, определяющий взаимное признание принципов территориальной целостности, нерушимости границ и национального суверенитета. По убеждению главы государства, пролонгация действия этого соглашения «говорит о том, что сегодняшняя линия границ, территориальная целостность в наших отношениях является определенным фактом, и он не нуждается ни в одной дискуссии».

По поводу двусторонних отношений с Италией Президент отметил их динамическое развитие и выразил надежду, что Италия поддержит Украину в вопросе предоставления ей ПДЧ на декабрьском заседании министров иностранных дел стран НАТО.

*** RАІ-3 – третий по рейтингу канал итальянского телевидения и единственный из шести национальных телеканалов, который большинство эфира наполняет политическими передачами, аналитическими программами, документалистикой, актуальными интервью.

RAI-3 могут смотреть зрители всей Италии. Кроме того, по спутнику программы телеканала ретранслируются во многих странах мира.