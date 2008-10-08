Солана рад, что Россия успеет к полуночи

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА доволен началом вывода российских войск с территорий Грузии, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Я только что имел разговор с руководителем миссии ЕС Хансйёргом ХАБЕРОМ, которой подтвердил, что происходит вывод российских войск, и что сотрудничество с российским командованием проходит очень конструктивно”, - отмечается в комментарии.

“Я выражаю свое удовлетворение развитием ситуации и приветствую заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о завершении вывода войск до полуночи”, - сказал Х.СОЛАНА.

Как сообщал УНИАН, после российско-грузинской войны в начале августа значительная часть Грузии была оккупирована российской армией.

В начале сентября страны - члены ЕС одобрили решение о направлении миссии наблюдателей в Грузию, в то же время была достигнута договоренность о выводе российских войск с территории Грузии. Размещение миссии наблюдателей в Грузии началось в конце сентября. Общее количество наблюдателей должно достичь 200.

Вывод российских воинских подразделений из буферных зон в Абхазии и Южной Осетии осуществляется в соответствии с договоренностью Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА и Президента Франции Николя САРКОЗИ. Россия должна вывести свой контингент из зоны безопасности вокруг Южной Осетии и Абхазии сегодня до полуночи.