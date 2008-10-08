Нобелевскую премию по химии отдали американцам

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2008 год стали американские ученые Осаму СИМОМУРА, Мартин ЧАЛФИ и Роджер ТСИЕН, открывшие так называемый зеленый флуоресцентный белок.

Впервые это вещество было найдено в тканях медузы. Сейчас оно широко используется в биохимии и молекулярной биологии - для наблюдения за процессами, происходящими в клетках, в том числе за развитием раковых клеток, сообщает радио «Свобода».