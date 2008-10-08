Онищук хочет сказать, что Ющенко даже «опоздал» с роспуском ВР?

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право издать указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва, поскольку 30 сентября прошел год со дня ее избрания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Н.ОНИЩУКА, ныне действующая ВР была избрана 30 сентября 2007 года, а потому независимо от решения Центральной избирательной комиссии о регистрации избранных народных депутатов, которое должно быть объявлено не позже 15 дней, отсчет нужно вести именно с момента, когда «состоялся политический факт избрания народных депутатов».

«При всех условиях, этот срок прошел 30 сентября 2008 года. Это означает, что в действительности для главы государства открыта возможность применить свое конституционное право на досрочное прекращение полномочий ВР», - сказал министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, в Блоке Юлии Тимошенко настаивают, что Президент не имеет права распускать парламент до 23 ноября текущего года.

Согласно Конституции, полномочия ВР не могут быть прекращены, если парламент был избран на досрочных выборах и не проработал 1 год с момента избрания. В частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что только 23 ноября проходит год, поскольку отсчет времени должен вестись со дня, когда депутаты приняли присягу после проведения досрочных выборов 30 сентября 2007 года.