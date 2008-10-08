Турчинов засобирался в Сирию

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ посетит 8-10 октября Сирию с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрена встреча А.ТУРЧИНОВА с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Наджи ОТРИ.

Первый вице-премьер-министр Украины примет участие в заседании Совместной межправительственной украинско-сирийской комиссии по вопросам торгово-экономического и технического сотрудничества, которое состоится 9 октября.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ проведет встречи с министром финансов Сирии Мухаммедом ХУСЕЙНОМ, министром промышленности Фаадом Аль-ДЖАНИ, министром иностранных дел Валидом МУАЛЛИМОМ, министром экономики Омеро ЛУТСИ.

Во время переговоров стороны обсудят вопросы сотрудничества в отраслях промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также в сферах космоса, строительства, социальной политики и здравоохранения.

В рамках рабочего визита А.ТУРЧИНОВА в Сирию планируется подписание ряда украинско-сирийских документов. В частности, это договор между Украиной и Сирией о правовых отношениях и взаимной правовой помощи в гражданских и уголовных делах, межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере водоснабжения и водоотвода, межправительственный меморандум о взаимопонимании в области гражданского строительства и территориального планирования, протокол между Государственной таможенной службой Украины и Таможенной администрацией Сирии о порядке взаимодействия по вопросам обмена таможенной статистической информацией.

Напомним, что только сегодня утром на официальном сайте Президента появился указ, которым ТУРЧИНОВ был введен в состав делегации Украины для участия в переговорах между Украиной и Сирийской Арабской Республикой относительно заключения Договора между Украиной и Сирийской Арабской Республикой о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам