Ющенко принимают в римском дворце Квиринале
14:12, 08 октября 2008Политика
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Президент встретился с Наполитано
В Риме состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Итальянской Республики Джорджио НАПОЛИТАНО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Итальянского государства встретил своего украинского коллегу в президентском дворце Квиринале.
Во время церемонии состоялось взаимное представление официальных делегаций двух стран. С украинской стороны в ней приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.
После церемонии началась встреча президентов Украины и Италии.
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