Ющенко принимают в римском дворце Квиринале

В Риме состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Итальянской Республики Джорджио НАПОЛИТАНО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Итальянского государства встретил своего украинского коллегу в президентском дворце Квиринале.

Во время церемонии состоялось взаимное представление официальных делегаций двух стран. С украинской стороны в ней приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

После церемонии началась встреча президентов Украины и Италии.