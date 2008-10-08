В БЮТ уверены, что указ о роспуске ВР будет сегодня

Фракция Блока Юли Тимошенко не будет голосовать за выделение из государственного бюджета средств на проведение досрочных парламентских выборов, если они будут объявлены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил сегодня народный депутат Андрей ПОРТНОВ (БЮТ).

Он выразил уверенность, что указ Президента о роспуске Верховной Рады будет издан сегодня.

А.ПОРТНОВ также сказал, что пока БЮТ не рассматривает вопрос о возможном обжаловании указа Президента в Конституционном Суде Украины.

«При всем уважении ко всему составу Конституционного Суда надо признать, что обжаловать можно что-то тогда, когда правосудие действует хоть как-то», - подчеркнул А.ПОРТНОВ, отметив слабую эффективность работы КС.

«В Конституционный Суд сейчас, к сожалению, можно обращаться лишь для того, чтобы журналисты потом не спросили, а чего вы туда не обратились, если вы не согласны. К сожалению, сегодня именно так работает конституционное правосудие. Мы не ожидаем реального результата от Конституционного Суда», - отметил А.ПОРТНОВ, подчеркнув, что позиция БЮТ заключается в том, что ВР не может быть распущена до 23 ноября.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что если выборы состоятся, и будет избрана новая ВР, то ее работа начнется с рассмотрения вопроса о целесообразности пребывания Виктора ЮЩЕНКО на должности Президента.