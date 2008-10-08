Ющенко не советует приплетать к выборам финансовый кризис

Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от того, чтобы в поиске выхода из политической ситуации использовать такие аргументы, как необходимость преодоления последствий для Украины мирового финансового кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент заявил во время проведения консультаций по поводу принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VІ созыва.

«Демагогия вокруг финансового кризиса, мирового кризиса, ипотечного кризиса, фондового кризиса - не набирайте этих пустых слов, чтобы напрягать внутреннюю ситуацию в Украине», - предупредил он. По словам Президента, самый главный вызов в украинской экономике - высокие темпы инфляции, которые были вызваны популистской непродуманной политикой в первом квартале этого года. В.ЮЩЕНКО отметил, что для принятия антикризисных экономических решений необходимо максимально отойти от политики.