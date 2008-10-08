Янукович признал право Ющенко на роспуск парламента

Без внесения изменений в избирательное законодательство Украину ожидает много судебных исков во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил во время проведения консультаций у Президента Украины по поводу принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VІ созыва.

В частности, участники консультаций указали на необходимость внести перед проведением досрочных выборов, в случае их назначения, изменения в законы о государственном бюджете (о финансировании избирательной кампании), а также в законы о выборах депутатов Верховной Рады и о государственном реестре избирателей. Это должно быть сделано, чтобы гарантировать законность проведения этих выборов и избежать обжалования их результатов в суде.

«Если это законодательство не будет принято, я думаю, мы войдем в череду невероятного количества разного рода судебных исков», - спрогнозировал А.ЯЦЕНЮК и обратился к другим участникам с просьбой консолидированно подойти к этой законодательной работе.

Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, в свою очередь, обратился с просьбой к фракциям в ближайшее время дать ответ на то, как практически провести эти законодательные изменения.

«Коалиция имела все шансы для реализации. Президент, премьер, председатель Верховной Рады, 226 голосов. Но, к большому сожалению, эта коалиция из шансов превратилась в коалицию потерянных шансов», - констатировал спикер.

В своих выступлениях представители парламента в целом согласились с необходимостью провести новые выборы.

«Досрочные выборы были прогнозируемы. Есть право Президента, и Вам принимать это решение», - отметил председатель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО “с сожалением подтвердил, что такие выборы являются неотвратимыми и «если решение сегодня будет принято, мы подчинимся», - сообщает пресс-служба Президента.

Председатель фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО также констатировал, что сроки поиска понимания по поводу формата коалиции исчерпаны, следовательно, Президент получает конституционное право принимать решение о роспуске ВР.

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН предупредил, что при проведении новых выборов необходимо принять законодательные изменения для их честности, а также политические гарантии.

«Очевидно, нужно принять взаимные обязательства по поводу того, чтобы эти выборы были честными, чтобы волеизъявление людей не было попрано», - сказал В.ЛИТВИН.