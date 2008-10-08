Томенко показалось, что они с Ющенко обнялись и выпили рюмку на коня

Фракция Блока Юлии Тимошенко не поддерживает намерение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО объявить проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ поддерживает настроения подавляющего большинства украинцев, выступающих против проведения досрочных выборов. В подтверждение своих слов Н.ТОМЕНКО привел тот факт, что согласно социологическим опросам, от 70 до 80% украинцев не понимают потребности в проведении досрочных выборов.

Н.ТОМЕНКО опроверг сообщение пресс-службы главы государства, в котором говорится о том, что все фракции дали свое согласие на проведение досрочных выборов.

«Я прочитал сообщение пресс-службы Президента, и такое впечатление, что мы обнимались час с Президентом и еще рюмку выпили на коня, чтобы досрочные выборы состоялись», - сказал вице-спикер.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ расценивает возможное появление указа о роспуске ВР как антинародный шаг.

Он также сказал, что во время консультаций с Президентом у него создалось впечатление, что создана коалиция за досрочные выборы между Партией регионов и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. По его словам, в связи с этим именно эти фракции должны готовить досрочные выборы, поскольку БЮТ не собирается этим заниматься.

Речь «идет о том, что у нас не готов закон о выборах, точнее, действующий закон о выборах не позволяет провести избирательную кампанию и, соответственно, действующий закон о бюджете не позволяет провести избирательную кампанию», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он заверил, что БЮТ будет делать все, чтобы рассмотрение соответствующих законопроектов проходило согласно регламенту и действующему законодательству.