БЮТ хочет вызвать Ющенко на ковер

Фракция БЮТ будет инициировать заслушивание информации от Президента Виктора ЮЩЕНКО и Национального банка Украины относительно финансово-экономического положения в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что Президенту, так же, как он сегодня в 8 часов утра проводил консультации относительно роспуска ВР, нужно было провести заседание Совета национальной безопасности и обороны и обсудить тему, что делать гражданам в условиях социально-экономического и финансового мирового кризиса.

«Такое впечатление что, возможно, мы границы закрыли, и у нас не скачет курс доллара, у нас не уменьшается гривня», - сказал Н.ТОМЕНКО. При этом он добавил, что Президент собрал лидеров фракций в 8 часов утра и «рассказал, что весь финансовый мировой кризис организован правительством ТИМОШЕНКО, и он едет в Италию в знак протеста».

«Конечно, мы будем инициировать, чтобы власть, в частности Президент, Нацбанк и все институты, которые занимаются финансами, все-таки сказали нам, что нас ожидает в ближайшее время», - сказал Н.ТОМЕНКО.