Литвин говорит, что Ющенко дал еще один день

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал народным депутатам один день для внесения изменений в законодательство, связанное с избирательным процессом.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН лидер парламентской фракции "Блока Литвина" Владимир ЛИТВИН, комментируя результаты сегодняшних консультаций у Президента.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня ни у кого нет сомнений, что внеочередные выборы в Верховную Раду будут объявлены.

Информируя о ходе встречи с Президентом, В.ЛИТВИН отметил, что спросил у главы государства, будет ли издавать он указ о роспуске парламента, если, например, сегодня появится коалиция.

«Ответ был такой: я дал 30 дней и плюс 6 дней подождал, результата нет, но если будет 227 подписей, не решения фракций, а именно подписей, я с этим решением соглашусь», - сказал В.ЛИТВИН, цитируя слова В.ЮЩЕНКО.

При этом лидер блока отметил, что все прекрасно понимают, что это сделать практически невозможно, поскольку, кроме подписей, нужно еще и решение фракций.

Говоря о том, когда будет подписан указ, В.ЛИТВИН отметил: «Президент сказал, что у вас еще есть день».

Он считает, что Президент отвел этот день для того, чтобы были приняты как минимум несколько законов, «чтобы было меньше оснований для обжалования результатов выборов в судах».