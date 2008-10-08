На консультации о роспуске ВР Ющенко хватило часа
09:19, 08 октября 2008Политика
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Первым вышел Симоменко
Завершились консультации у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, первым из помещения Секретариата Президента вышел лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО.
Напомним, лидеры фракций начали собираться на консультации о роспуске ВР сегодння утром в районе 8 часов. Информацию о том, что Президент консультируется со спикером ВР и главами депутатских фракций пресс-служба Ющенко озвучила в 08:15 .
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