На консультации о роспуске ВР Ющенко хватило часа

Завершились консультации у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу принятия решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, первым из помещения Секретариата Президента вышел лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО.

Напомним, лидеры фракций начали собираться на консультации о роспуске ВР сегодння утром в районе 8 часов. Информацию о том, что Президент консультируется со спикером ВР и главами депутатских фракций пресс-служба Ющенко озвучила в 08:15 .