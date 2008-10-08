В БЮТ думают, что "нам сегодня зачитают указ"

Участники консультаций у Президента Украины по поводу роспуска парламента прогнозируют, что соответствующий указ появится сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом консультаций лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО выразил мнение, что убеждать Президента Виктора ЮЩЕНКО не распускать парламент нет смысла.

“Я думаю, что убеждать уже не нужно никого. Думаю, что нам сегодня зачитают указ, и мы пойдем работать”, - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что Президента нельзя отговаривать от того, что предусмотрено Конституцией (роспуск парламента при отсутствии коалиции). При этом он выразил мнение, что коалицию в нынешнем парламенте сформировать невозможно.

В свою очередь лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО также согласился с мыслью, что Президент планирует распустить парламент.