Предсказать колебания курса доллара пока невозможно

Спрогнозировать колебания курса доллара США на сегодня невозможно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО АБ «Укргазбанк» со ссылкой на слова советника председателя правления Александра ОХРИМЕНКО.

По его мнению, все дело в том, что «Украина имеет большое отрицательное внешнеэкономическое сальдо, которое сейчас «давит» на курс доллара. Здесь имеет вес как сезонный фактор - люди погашают внешнеэкономический контракт, так и некоторая курсовая нестабильность, непредсказуемая перспектива», - cказал он.

«Очень тяжело спрогнозировать, что будет завтра. Все зависит от ряда факторов, в частности от работы Нацбанка как регулятора. Курс может опуститься до 4,5 грн. за доллар, может вырасти до 6 грн. Если бы это определялось какими-то экономическими законами, можно бы было определить», - считает А.ОХРИМЕНКО.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укргазбанка", сегодня в банке осуществлялась продажа доллара для населения на уровне 5,73 грн.