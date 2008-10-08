Кириленко: роспуск парламента нужен для устранения строптивого премьера

Роспуск парламента шестого созыва планируется для устранения «строптивого премьера» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на сессии Верховной Рады лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, о том, что досрочные парламентские выборы задуманы, чтобы «опозорить и унизить Юлию ТИМОШЕНКО», уже написали даже «заводские многотиражки и фермерские стенгазеты».

«Для того, чтобы устранить слишком строптивого премьера, нужно уничтожить парламент, а вместе с ним – и парламентаризм», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хочет «вычистить будущих конкурентов», которые есть в парламенте и в правительстве.

Лидер фракции БЮТ отметил, что, возможно, «правы те, кто предлагает один президентский срок, и на 7 лет». По его словам, тогда Президент не будет думать о следующих выборах.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что БЮТ «боролся и борется за живучесть коалиции до последнего мгновения». По его словам, фракция БЮТ готова к воссозданию демократической коалиции, но не видит шагов навстречу со стороны НУ-НС.

Говоря о возможных досрочных выборах, И.КИРИЛЕНКО заметил, что в любом случае в новоизбранной ВР коалиция будет формироваться либо на базе ПР, либо на базе БЮТ.

«Берите калькуляторы, господа, приглашайте незаангажированных социологов, экспертов и считайте, или справа налево, или сверху вниз, – но другого не дано», - сказал он.

Депутат отметил, что те, кто до сих пор мечтает создать широкую коалицию, может сделать это уже сегодня, и не вести страну на досрочные парламентские выборы.

«Через два месяца серьезные политики из Донбасса вполне реально могут образовать в этом зале совсем другую конфигурацию, и тогда – до свидания, ПДЧ и НАТО, зато волне возможно – да здравствует "великий и могучий"!» – сказал И.КИРИЛЕНКО.

«Поэтому не нужно терзать страну и людей, делайте задуманное сегодня – никто не мешает, – потому что завтра может быть поздно», - отметил депутат.

По его словам, никто на будущих выборах в ВР «однозначной тотальной победы не одержит». «Неужели для того, чтобы договориться, нужно организовать очередную политическую бойню... Еще есть несколько часов. Бог в помощь!» - сказал И.КИРИЛЕНКО.