Шандра заверил Европарламент, что с демократией в Украине всё хорошо

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА заверил депутатов Европарламента в том, что все внутриполитические процессы в Украине будут происходить демократически.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, сегодня В.ШАНДРА провел встречи с вице-президентом Европарламента, докладчиком по вопросам Украины Адамом БЕЛАНОМ (группа народных партий, Польша) и членом Европарламента, руководителем делегации по связям с Украиной Адрианом СЕВЕРИНОМ (группа социалистических партий, Румыния).

Во время этих встреч В.ШАНДРА проинформировал собеседников о внутриполитической ситуации в Украине, ходе переговоров между политическими силами относительно урегулирования политической ситуации в государстве.

“Президент и правительство прилагают все усилия, чтобы внутриполитические процессы происходили в строгом соответствии с демократическими нормами и правилами, согласно Конституции и законодательству Украины”, - заявил министр.

“Ключевым является сохранение проевропейского курса Украины на проведение политических и экономических реформ, провозглашенного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО”, - отметил во время встречу А.БЕЛАН.

В свою очередь, А.СЕВЕРИН подчеркнул, что украинские политические партии должны придерживаться европейской политической культуры, уметь идти на компромисс и выполнять предвыборные обязательства.

Также оба европарламентария подчеркнули важность обеспечения внутриполитической стабильности в Украине, введения честных “правил игры” с целью реализации последующих реформ в государстве.

В.ШАНДРА также проинформировал собеседников об усилиях правительства по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций в Украине, в частности, о сотрудничестве с ЕС в этой сфере. Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций также отметил важность активизации диалога между Украиной и Евросоюзом для обеспечения внутриполитических и экономических реформ.