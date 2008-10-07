Завтрашнее заседание Кабмина пройдет без представителей СМИ
22:31, 07 октября 2008Политика
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Потом - пресс-конференция Тимошенко
Завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины будет проходить при отсутствии представителей СМИ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
По информации пресс-службы, после завершения заседание правительства планируется пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, о времени проведения которой будет поставлено в известность позже.
Как сообщал УНИАН, завтра на 8.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил консультации относительно роспуска парламента.
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