Завтрашнее заседание Кабмина пройдет без представителей СМИ

Завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины будет проходить при отсутствии представителей СМИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

По информации пресс-службы, после завершения заседание правительства планируется пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, о времени проведения которой будет поставлено в известность позже.

Как сообщал УНИАН, завтра на 8.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил консультации относительно роспуска парламента.