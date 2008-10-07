Кармазин предостерегает от рейдерского захвата Киевского университета

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) обратился с депутатским запросом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу недопущения “рейдерского захвата Киевского национального университета им. Тараса Шевченко из-за проведения выборов ректора”.

Как передает корреспондент УНИАН, в депутатском запросе содержится просьба предпринять меры для недопущения рейдерского захвата университета “из-за проведения выборов ректора с использованием коррупционных схем”.

Ю.КАРМАЗИН также просит проверить факты коррупционных деяний, злоупотребления служебным положением, превышения служебных полномочий бывшим ректором КНУ Виктором СКОПЕНКО и другими должностными лицами университета при решении вопросов об отчуждении земель, принадлежавших вузу.

В депутатском запросе также отмечается, что В.СКОПЕНКО планирует принять участие в выборах ректора.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил В.СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Министерству образования и науки Украины Президент поручил обеспечить организацию, в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании», выборов ректора университета им. Шевченко.

Указом от 5 мая глава государства изменил формулировку причин освобождения В.СКОПЕНКО от должности ректора КНУ. Президент возложил выполнение обязанностей ректора вуза на директора Института международных отношений университета Леонида ГУБЕРСКОГО, освободив от выполнения этих обязанностей Владимира ЛИТВИНА (народного депутата, заведующего кафедрой новейшей истории Украины исторического факультета КНУ), назначенного и.о. ректора 10 апреля.

Также 5 мая Президент подписал указ о мерах по повышению статуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.