Мельниченко решил, что его пленки принесут миллиарды

Бывший охранник экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что признание подлинности имеющихся у него записей позволит вернуть в бюджет Украины похищенные миллиарды долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

"На моих пленках зафиксированы многочисленные преступления, и расследование этих преступлений поможет вернуть десятки миллиардов долларов в бюджет Украины", - заявил МЕЛЬНИЧЕНКО, отметив, что именно поэтому он настаивает на проведении экспертизы на предмет подлинности имеющихся у него записей.

"К большому сожалению, у нас единственный механизм для проведения экспертизы - в рамках расследований по фактам похищения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе, похищения и избиения политдеятеля Алексея Подольского и факту избиения народного депутата Ильяшкевича", - пояснил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он так же отметил, что одним из тех, кому придется отвечать перед законом в случае проведения такой экспертизы, станет экс-Президент Украины Л.КУЧМА.