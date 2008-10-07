Винский считает, что Литвина зря выпихнули

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает неправильным, что Блок Литвина "выпихнули из переговорного процесса" о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Фастове Киевской области.

«Я убежден, что формат (коалиции) должен быть четкий, должна быть стойкая коалиция с 245-246 голосами. Это, возможно, БЮТ, НУ-НС и Блок Литвин. Я не разделяю позицию, когда ЛИТВИНА выпихнули из переговорного процесса», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По словам министра, коалиция в нынешнем формате не является эффективной для работы в Верховной Раде и принятия необходимых законов. Он считает, что из-за такого формата коалиции страдают даже аполитичные законопроекты, такие как закон о морских портах, Воздушный кодекс, закон о реформировании «Укрзализныци» и другие.

Также министр высказался против проведения досрочных выборов в парламент. «Более того, я пророчу, что если будут досрочные выборы, то все равно коалиция будет в таком же формате, так зачем идти на выборы», - сказал И.ВИНСКИЙ.