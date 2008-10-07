Дело Рудьковского направили на дополнительное расследование
17:33, 07 октября 2008Политика
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Печерский суд вынес постановление
Сегодня, 7 октября, Печерский районный суд Киева вынес постановление о направлении прокурору Киева уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО для проведения дополнительного расследования.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.РУДЬКОВСКОГО.
По данным пресс-службы, суд мотивировал свое решение тем, что "досудебное следствие в деле было проведено с существенным нарушением требований Уголовно-процессуального закона".
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