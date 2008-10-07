Дело Рудьковского направили на дополнительное расследование

Сегодня, 7 октября, Печерский районный суд Киева вынес постановление о направлении прокурору Киева уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО для проведения дополнительного расследования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.РУДЬКОВСКОГО.

По данным пресс-службы, суд мотивировал свое решение тем, что "досудебное следствие в деле было проведено с существенным нарушением требований Уголовно-процессуального закона".