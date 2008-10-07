Ющенко еще не решил, ехать ли на «площадку, чтобы что-то перетереть»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще не определился со своим участием в саммите глав государств СНГ в Бишкеке 10 октября.

В частности, как заметил в интервью журналистам заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, пока еще участие Президента в саммите не подтверждается из-за загруженности графика В.ЮЩЕНКО.

Выражая свою точку зрения по поводу саммита СНГ, А.ГОНЧАРУК напомнил, что Украина не является членом этой организации. Более того, уверен он, подобные саммиты ничего не решают. «Это площадка, чтобы что-то перетереть», - сказал А.ГОНЧАРУК.