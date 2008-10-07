Криль знает, как улучшить жизнь людей без «раздачи денег»

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что реально улучшить благосостояние людей можно выведением зарплат из тени, а не регулярно практикуемой правительством «раздачей» денег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Для этого, предлагает народный депутат, «нужно уменьшить нагрузку на работодателей, снизив начисления на фонд оплаты труда с 37% до 15%. Это даст возможность прекратить практику «конвертов», платить рабочим реальные деньги, из которых им же будут выплачиваться пенсии», - сказал И.КРИЛЬ.

Таким образом, продолжил лидер “Единого Центра”, чтобы улучшать жизненный уровень людей, Национальный банк не будет вынужден без остановки печатать деньги, выполняя предвыборные обещания премьер-министра, ведь непрогнозируемое внезапное увеличение денежной массы на рынке раскручивает инфляцию, которая за 9 месяцев превысила годовой прогноз Кабмина.

«Чтобы сделать реальные шаги для выведения бизнеса из тени и легализации капиталов, нужна стабильность в государстве, чтобы правительство принимало не популистские решения, а работало на перспективу. Нужна политическая воля, а не мексиканский сериал, в котором ежедневно жалуется Юлия Владимировна», - отметил И.КРИЛЬ.