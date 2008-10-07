"Свобода" проведет в Киеве марш за признание УПА

Всеукраинское объединение «Свобода» планирует провести 14 октября в Киеве Марш за признание Украинской повстанческой армии “Героям УПА – Слава! Украинцам – сильное государство!”.

Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», марш предусматривается начать в 10.00 возле памятника Тарасу Шевченко. Дальше его участники пройдут по улицам столицы, но по каким именно, пока не сообщается.

Участники Марша также хотят провести пикеты возле Секретариата Президента Украины и Верховной Рады Украины с требованием признать деятельность, которую с марта 1939 года до конца 50-х годов ХХ столетия вели Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, национально-освободительной борьбой за государственную независимость Украины.

Пресс-служба “Свободы” отмечает, что в 2006 г. организация предложила проект Указа Президента «О признании национально-освободительной борьбы Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии за государственную независимость Украины».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации, на сегодняшний день заявка ВО “Свобода” на проведение марша пока к ним не поступала.