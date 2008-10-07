Зварич понял, в какую должность все уперлось

Член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Роман ЗВАРИЧ утверждает, что к нему обращался лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО с предложением избрать председателем Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и таким образом обеспечить деятельность коалиции в составе трех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам Р.ЗВАРИЧА, позиция обеих фракций заключается в том, что инициатором переговоров по созданию коалиции должна быть самая большая фракция – БЮТ.

При этом, утверждает Р.ЗВАРИЧ, на данный момент ни одного предложения о возобновлении переговоров не было. «Зато я вчера приблизительно в 18.15 получил звонок от Ивана Григорьевича КИРИЛЕНКО, и нам был поставлен вопрос, могли бы мы поговорить на предмет того, чтобы В.ЛИТВИН стал председателем ВР», - сказал народный депутат.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что из этого можно сделать вывод - единственной преградой для возвращения Блока Литвина к переговорному процессу является именно должность спикера. «Но я сказал, что это смешно, это не подход, который нас устраивает. Повторяю, мы хотим знать, какие будут принципиальные позиции, на которых будет работать коалиция, а начинать, кто будет в каком кресле сидеть – это не наш подход», - сказал он.