Мороз расчитывает отбить у НУ-НС места в парламенте?

В случае объявления досрочных парламентских выборов Социалистическая партия Украины, вероятнее всего, будет принимать в них участие самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ.

«Партия, скорее всего, будет принимать участие самостоятельно», - сказал он, добавив, что создание блока сегодня является непростым делом, «Создать сегодня блок это очень непростое дело,.. потому что формирование блока требует множества общих процедур», – уточнил он.

Кроме того, А.МОРОЗ отметил, что для создания такого блока нет времени, если выборы будут объявлены сегодня в результате необразования новой коалиции.

Вместе с тем, лидер СПУ отметил, что партии, присутствующие сегодня в парламенте, «тоже не готовы к выборам, и они это признают».

При этом А.МОРОЗ отметил, что политическая сила, которая сегодня поддерживает в Верховной Раде Украины позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО, «имеет мало шансов» набрать значительное количество голосов в случае проведения новых выборов.

В то же время А.МОРОЗ выразил уверенность, что новые выборы мало что изменят в политической конфигурации парламента. Поэтому, по его мнению, выход из ситуации один – придерживаться Конституции, волеизъявления людей и договариваться.

В контексте последнего тезиса А.МОРОЗ отметил, что компромисс нужно искать на основе Конституции и функциональных принципах парламента.

Продолжая тему участия в выборах СПУ, политик отметил, что в регионах соответствующие штабы СПУ начали создаваться еще полгода назад. Что же касается методов, которые будет использовать в избирательной кампании Соцпартия, то это, по его словам, «стандартные технологии, которыми пользуются все партии, разве что, кроме тех, которые вне закона».

При этом А.МОРОЗ выразил уверенность, что «при грамотно организованной работе и грамотной настроенности актива, мы будем иметь хороший результат».

Отвечая на вопрос относительно возможности внесения нынешним парламентом изменений в закон о выборах в ВР, в частности, в части увеличения проходного барьера, А.МОРОЗ выразил сомнение в том, что их удастся принять. «Я думаю, что парламент не успеет внести поправки в закон о выборах никак, если выборы будут объявлены теперь», – сказал лидер СПУ.

В то же время он допускает, что в случае объявления досрочных выборов позже, такие поправки могут быть внесены, но они не будут касаться проходного барьера.

Кроме того, А.МОРОЗ не исключил, что «если выборы пройдут сегодня, то... процентов 65 (избирателей) придут на выборы, и они будут легитимными».