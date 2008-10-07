Ющенко пожелал Путину успехов в его ответственной деятельности
14:46, 07 октября 2008Политика
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У премьера РФ - день рождения
Президент Украины Виктор Ющенко поздравил премьер-министра РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления размещен на официальном сайте Президента.
"Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите мои поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Надеюсь, что невзирая на разные подходы к отдельным вопросам международной политики и общей безопасности, совместными усилиями нам удастся обеспечить самое полное использование потенциала исторически дружеских взаимовыгодных и равноправных отношений на благо наших государств и народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности.
С уважением, Виктор ЮЩЕНКО"
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