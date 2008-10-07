Ющенко пожелал Путину успехов в его ответственной деятельности

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил премьер-министра РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления размещен на официальном сайте Президента.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Надеюсь, что невзирая на разные подходы к отдельным вопросам международной политики и общей безопасности, совместными усилиями нам удастся обеспечить самое полное использование потенциала исторически дружеских взаимовыгодных и равноправных отношений на благо наших государств и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности.

С уважением, Виктор ЮЩЕНКО"