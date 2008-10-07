Тимошенко показала журналистам, что ее правительственная связь не работает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в присутствии журналистов сегодня из своего кабинета в правительстве звонила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, но разговор не состоялся.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО пригласила журналистов, чтобы продемонстрировать свою попытку связаться с главой государства и обсудить возможность возобновления демократической коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО сняла трубку телефона правительственной связи с Президентом, некоторое время ее подержала, затем положила на место и сообщила журналистам, что на ее звонок никто не ответил.

«Это телефон прямой связи с Президентом. Этот телефон всегда берет Президент и всегда берет премьер-министр, при любых обстоятельствах. Он (телефон) как говорят, работает без секретарей. Но в последние 6 месяцев этот телефон работает в одну сторону, когда я беру трубку, в ответ я слышу гудки, на которые никто никогда не отвечает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, в случае если Президент отсутствует в своем кабинете, его секретарь переключает звонок на себя и обещает связаться через некоторое время. «Мои же звонки никуда не переключаются, никто не связывается. И когда начался весь этот кризис, я много раз поднимала эту телефонную трубку, но ни разу я не получила ни ответа, ни назначения встречи, ни какого-либо диалога», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.