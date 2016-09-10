"Квартирный скандал": военный прокурор требует арестовать Лещенко (документ)

Об этом свидетельствуют документы, которые имеются в распоряжении у "Обозревателя".

Кулик отметил, что обычной проверки Лещенко со стороны НАБУ будет недостаточно, поскольку СМИ распространяют информацию, что нардеп от БПП поддерживает близкие отношения с антикоррупционными органами.

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В связи с этим, по мнению военного прокурора, в НАБУ должны открыть уголовное дело по ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (получение лицом, уполномоченным к выполнению функций государства, активов в значительном количестве, законность получения которых не подтверждена доказательствами) и на время расследования арестовать Лещенко.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.