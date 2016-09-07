В профильном комитете Рады требуют от НАБУ разобраться с покупкой Лещенко элитной квартиры

Об этом заявил нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник, сообщает Еспресо.TV.

"На основании этого уведомления Национальное антикоррупционное бюро должно принять процессуальное решение о внесении информации в единый реестр расследований. После этого в течение 24 часов мы хотели бы услышать от НАБУ о наличии или отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности", - говорит Пинзеник.

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По его словам, речь идет о возможном коррупционном происхождении средств, возможном уклонении от уплаты налогов, возможном занижении объекта налогообложения, возможном внесении в договор заведомо ложных данных, что может иметь признаки мошенничества.

"Это вопрос правоохранительных органов - выяснить происхождение средств госпожи Алены Притулы, выплачены ли с них должным образом налоги. Еще один момент, который вызывает сомнения - рыночная стоимость квартиры, заявленная в открытых источниках, составляет около полумиллиона долларов США. Вместе с тем, сама цена покупки (в договоре) заявлена порядка порядка 300 тысяч долларов США, что очевидно является ниже рыночной цены. В этом случае возникает вопрос о соответсвующих определениях объема налогообложения подоходным налогом с граждан и сбором в Пенсионный фонд", - заявил Пынзеник, напомнив, что согласно закону, при покупке квартиры должны уплачиваться налоги, в частности, сбор в Пенсионный фонд, который зависит от оценочной стоимости недвижимости.

"Я думаю, что после того, как Сергей Анатольевич вернется из Тбилиси, он объяснит общественности отдельные детали, поскольку то, что он осветил на своей странице в "Фейсбуке", наверное не удовлетворяет ответы на все вопросы" - цитирует депутата Цензор.НЕТ.

Также, по словам Пынзеника, Лещенко должен был бы в декларации о доходах указать доходы своей гражданской жены, если они ведут совместное хозяйстве, вне зависимости от того, какой статус имеют их отношения. "Насколько я понял из объяснений Сергея Анатольевича, о таких отношениях идет речь только в разрезе 2016 года. Последняя декларация, которая подавалась народными депутатами, была по итогам 2015 года", - отметил нардеп.

По словам Пынзеника, Национальное антикоррупционное бюро должно установить, есть ли в составе действий Лещенко какое-либо правонарушение. "Тут может идти речь как об административном правонарушении, так и о правонарушениях в финансовой сфере. Но в худшем случае речь может идти об уголовным правонарушении, и тогда это может предметом расследования Национального антикоррупционного бюро", - подчеркнул депутат.

Вчера стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева.

В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и ни слова о деньгах Топольской.

Однако ранее сам Лещенко на своей странице в Facebook писал, что часть требуемой суммы на квартиру ему дала его возлюбленная Анастасия Топольская.