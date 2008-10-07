Третья версия речи Ющенко - от Тарасюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с членами фракции «Наша Украина – Народная самооборона» не давал никаких рекомендаций относительно создания какой-либо коалиции, и четко задекларировал свое намерение распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции НУ-НС, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК.

По его словам, Президент сегодня не видит возможности создания коалиции между БЮТ, Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, рекомендовал ли Президент фракции НУ-НС создать коалицию с Партией регионов, Б.ТАРАСЮК сказал: «Он ничего не рекомендовал. Президент ознакомил нас со своим решением о том, что он собирается объявить о роспуске ВР и объявить досрочные выборы».

Народный депутат также отметил, что во время встречи с В.ЮЩЕНКО не было никакой дискуссии, и члены фракции НУ-НС не имели возможности выразить свою позицию относительно возможного роспуска ВР.

По словам Б.ТАРАСЮКА, в связи с этим сейчас состоится заседание фракции “Наша Украина – Народная самооборона” для обсуждения сложившейся ситуации.