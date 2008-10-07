Регионалы благословляют то, над чем будет смеяться весь мир

Народный депутат, один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ категорически заявляет о невозможности создания коалиции между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

По его словам, такой коалиции не может быть, поскольку, учитывая лозунги, с которыми шли политические силы на выборы, такая коалиция «была бы нечестной».

«Это был бы заведомый обман избирателей, и серьезные политики на это не пошли бы», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

На вопрос, возможны ли какие-либо условия, при которых парламент нынешнего созыва все же не будет распущен, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил, что единственный шанс сохранить ВР в нынешнем составе – это воссоздать демократическую коалицию.

«Пусть демократическая коалиция еще раз объединиться. Я думаю, что будет смеяться весь мир, но это единственный шанс сохранить парламент в нынешнем составе», - добавил он.