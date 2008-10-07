Зварич ставит под сомнение сенсацию от Гриценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона» не называл срока, до которого должна быть создана коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС).

Он отметил, что «не слышал из уст Президента Украины какого-то конкретного срока». «Те, кто говорит иначе, по-видимому, они что-то такое слышали, чего я не слышал», - добавил Р.ЗВАРИЧ.

На вопрос журналистов, называл ли глава государства конкретные политические силы, которые должны создать коалицию в парламенте, Р.ЗВАРИЧ отметил, что Президент Украины не может вмешиваться в работу парламента, «чтобы подсказывать нам, или кому-то другому, какая должна быть создана коалиция».

В то же время, по словам депутата, В.ЮЩЕНКО засвидетельствовал, что знает о том, что на протяжении последних нескольких недель между фракциями Партия регионов и БЮТ «очень бойко велась дискуссия о создании коалиции».

Как сообщал УНИАН, сегодня депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) заявил, что на встрече с членами фракции НУ-НС Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал время до вечера создать коалицию между БЮТ и Партией регионов, “Нашу Украину – Народную самооборону” на создание коалиции с БЮТ он не ориентировал.

На уточняющий вопрос, сколько времени отвел В.ЮЩЕНКО на завершение переговоров, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Президент дал время до конца сегодняшнего дня».