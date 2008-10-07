Стецькив предлагает договариваться с БЮТ вопреки Ющенко

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” должна определиться относительно создания коалиции с Блоком Юлии Тимошенко самостоятельно на своем заседании, несиотря на позицию Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

По его словам, должно состояться сегодня заседание фракции, на котором должна быть выражна позиция фракции относительно вопроса возобновления демократической коалиции.

«Позицию Президента мы услышали. Точка зрения Президента является однозначной – никаких переговоров с БЮТ он не хочет и не хотел. Он настроен на досрочные выборы, и фракция, наверное, послушав точку зрения Президента, должна была бы принять свое решение», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Депутат допускает, что такому собранию фракции может противодействовать партия "Народный Союз Наша Украина".

Как сообщал УНИАН, сегодня депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) заявил, что на встрече с членами фракции НУ-НС Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал время до вечера создать коалицию между БЮТ и Партией регионов, “Нашу Украину – Народную самооборону” на создание коалиции с БЮТ он не ориентировал.