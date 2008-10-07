Ющенко дал время до вечера создать коалицию между БЮТ и ПР

Народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал время до вечера на создание коалиции в составе БЮТ и Партии регионов, а блок “Наша Украина – Народная самооборона” на создание коалиции с БЮТ он не ориентировал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал журналистам после завершения встречи фракции НУ-НС с Президентом.

По словам А.ГРИЦЕНКО, дискуссии на встрече не было, был монолог Президента, который, фактически, сообщил свое решение собравшимся. «Он поблагодарил фракцию за мужество, за героизм, за отвагу, за то, что она отстаивала демократические ценности. Не было разговора относительно целесообразности создания коалиции двух или трех (БЮТ, НУ-НС; или БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина), Президент сказал, что если до конца сегодняшнего дня не будет создана другая коалиция – БЮТ и “регионов”, коммунистов, он будет использовать свое конституционное право», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

На уточняющий вопрос, сколько времени отвел В.ЮЩЕНКО в завершение переговоров, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Президент дал время до конца сегодняшнего дня».

Также он отметил, что В.ЮЩЕНКО не говорил о возобновлении демократической коалиции: «Президент не ориентировал “Нашу Украину” на коалицию с БЮТ или с Литвиным, – это глубинное, это отражает те отношения, которые сложились», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Слова А.ГРИЦЕНКО, фактически, подтвердил журналистам и народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ (фракция НУ-НС). По его мнению, Президент настроен на роспуск парламента. Также он подтвердил, что дискуссии на встрече не было. «Президент говорил в монологе», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО, находясь во Львове, в очередной раз назвал мятежом то, что происходило в парламенте 2 сентября, когда, по его словам, один из участников коалиции фактически вышел из нее и принял ряд антиконституционных законов.

“После этого проходит 30 дней и завершился роман на стороне или нет, но формируется другой сюжет”, - отметил он.