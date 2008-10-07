Герман жаль, что Чорновил плюет в колодец, из которого 4 года пил
ПР пойдет на консультации к Ющенко
Партия регионов пойдет на консультации к президенту относительно судьбы Верховной Рады, если получит приглашение.
Об этом заявила в эфире 5 канала представительница партии Анна Герман.
"Всегда лучше разговаривать, чем враждовать молча", - сказала она.
Она подчеркнула, что регионалы "готовы на любые сценарии, хотя и продолжаем делать все, чтобы досрочные выборы не состоялись".
Герман также предположила, что Рада будет распущена ближе к зиме.
"Мы склонны к дате 1 декабря", - заявила Герман, которая раньше не исключала, что БЮТ и НУНС возобновят коалицию, но на несколько месяцев, пока это будет выгодно Тимошенко.
Герман подтвердила, что БЮТ и ПР вели переговоры относительно коалиции "на высочайшем уровне" и не исключила, что Виктор Янукович когда-то расскажет, почему они сорвались.
Относительно выхода из партии Тараса Чорновила, то Герман сказала, что ей жаль, что Чорновил четыре года, по его собственному признанию, врал, а также "жаль, что он плюет в колодец, из которого он 4 года пил".
Она также раскритиковала тезис Чорновила, что он ушел из партии из-за срыва коалиции с БЮТ.
"Тарас не был членом переговорной группы. Если бы Тарас знал детали, он сделал бы другие выводы", - сказала Герман.