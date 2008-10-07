Герман жаль, что Чорновил плюет в колодец, из которого 4 года пил

Партия регионов пойдет на консультации к президенту относительно судьбы Верховной Рады, если получит приглашение.

Об этом заявила в эфире 5 канала представительница партии Анна Герман.

"Всегда лучше разговаривать, чем враждовать молча", - сказала она.

Она подчеркнула, что регионалы "готовы на любые сценарии, хотя и продолжаем делать все, чтобы досрочные выборы не состоялись".

Герман также предположила, что Рада будет распущена ближе к зиме.

"Мы склонны к дате 1 декабря", - заявила Герман, которая раньше не исключала, что БЮТ и НУНС возобновят коалицию, но на несколько месяцев, пока это будет выгодно Тимошенко.

Герман подтвердила, что БЮТ и ПР вели переговоры относительно коалиции "на высочайшем уровне" и не исключила, что Виктор Янукович когда-то расскажет, почему они сорвались.

Относительно выхода из партии Тараса Чорновила, то Герман сказала, что ей жаль, что Чорновил четыре года, по его собственному признанию, врал, а также "жаль, что он плюет в колодец, из которого он 4 года пил".

Она также раскритиковала тезис Чорновила, что он ушел из партии из-за срыва коалиции с БЮТ.

"Тарас не был членом переговорной группы. Если бы Тарас знал детали, он сделал бы другие выводы", - сказала Герман.

Украинская правда