Офицеры ВМС Украины знакомятся с системой подготовки морской пехоты США

В Соединенные Штаты Америки прибыла группа офицеров Военно-Морских сил ВСУ.

В американском городе Квантико группа украинских военных моряков, которую возглавляет офицер командования ВМС Вооруженных Сил Украины подполковник Михаил КАРТАШЕВ, планирует посетить учебный центр Корпуса морской пехоты США, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Здесь группа украинских военных, в состав которой вошли представители командования, учебного центра и отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ, знакомится с системой боевой подготовки морских пехотинцев США, недавно подписавших контракт, и практической обученностью инструкторского и сержантского состава Корпуса морской пехоты США.

Также украинские военные подробно ознакомятся с организацией планирования и проведения учебной подготовки в учебном центре Корпуса морской пехоты США и вместе с американскими морскими пехотинцами обсудят вопрос о возможности обмена специалистами по вопросам подготовки сержантского состава и предоставления методической помощи.

Визит завершится 10 октября.