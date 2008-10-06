Ющенко: Украина и Великобритания подтверждают стратегичность отношений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина и Великобритания подтверждают стратегичность своих двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ и Государственным секретарем по иностранным делам Дэвидом МИЛИБЕНДОМ в Лондоне.

В.ЮЩЕНКО отметил, что отношения Украины и Великобритании развиваются динамично, и стороны зафиксировали близость позиций по ключевым вопросам.

Он напомнил, что во время последней встречи с премьером Великобритании было подписано заявление о стратегичности украинско-британских отношений, а сегодняшняя встреча, по его словам, продолжает этот диалог.

Также Президент сообщил, что стороны обсудили ситуацию в финансовом секторе, в частности, угрозы на фондовом рынке и в ипотечной сфере.

По словам В.ЮЩЕНКО, во время встреч стороны положительно оценили интеграцию Украины как в Европейский Союз, так и в НАТО.

Кроме этого В.ЮЩЕНКО отметил, что во время встречи с премьером Г.БРАУНОМ была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Украину посетит специальная рабочая группа британских специалистов, которые начнут работу по проблематике установления безвизового режима между Украиной и Великобританией, а также рассмотрят перспективы двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе. В частности, сообщил В.ЮЩЕНКО, речь идет о перспективах работы нефтетранспортного коридора через Украину, а также о перспективах сотрудничества в ядерной энергетике.